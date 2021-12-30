Военные атаковали базу "Шейх Сулейман".

Уничтожение Россией крупнейшей военной базы с наемниками в Сирии попало на видео. Ролик в собственном Telegram-аккаунте опубликовали журналисты из "Русской весны". По данным источника, представители Воздушно-космических сил РФ ликвидировали объект с вооруженными иностранными бойцами. Речь идет о таком объекте как 111-ая армейская база "Шейх Сулейман".

В СМИ подчеркнули, что на "Шейх Сулейман" базировались наемники из состава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Там же находились склады вооружения для боевиков.

В декабре 2021 года стало известно о том, что российские самолеты уничтожили в Сирии Мурада Маргошвили. Этот мужчина известен также под именем Муслим Абу Валид аш-Шишани. Он являлся лидером чеченских боевиков. ВКС России атаковали с воздуха дом террориста 11 декабря.

СМИ: в Турции с поддельным паспортом задержали подозреваемого в связях с ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) россиянина.

Фото и видео: YouTube / rusvesna. su1945