Ундервуд выпустил клип на песню про Скарлетт Йоханссон

Группа "Ундервуд" выпустила клип на песню про Скарлетт Йоханссон. Исполнители рассказали каналу Piter.TV о том, как проходили съемки нового видео, о следующем концерте и о любви к Советскому Союзу.

Вчера состоялась премьера клипа группы Ундервуд - "Скарлетт Йоханссон едет в Херсон". Новое видео опубликовали на ютуб-канале и в паблике группы "Вконтакте".

"Клип получился простой, романтичный, типичное роуд-муви. Сняли этот клип совсем молодые режиссеры. К моменту окончания съемок они только получили дипломы ВГИКа, причем все в один день." - рассказали исполнители

В клипе участники группы едут на ярком красном кабриолете и очень весело поют, параллельно происходящему, девочка, кстати, внешне похожая на Скарлетт Йохансонн, собирает вещи в чемодан и отправляется в дорогу. По пути встречает разных персонажей из вселенной Marvel и продолжает свой путь. В конце клипа солисты группы и юная путешественница встречаются и уезжают вместе на красном понтиаке.

Недавно, 7 сентября на крыше Hi-Hat прошел концерт группы. Делясь своими впечатлениями, Владимир Ткаченко, автор и исполнитель песен, признался, что считает питерскую публику особенной. И на то есть свои причины. Ведь по недавнему опросу, проведенному компанией "Яндекс", оценивающему популярность музыкальных групп в разных регионах страны, выяснилось, что группа "Ундервуд" наиболее популярна в Санкт-Петербурге и в Крыму.

Одна из самых известных песен "Ундервуда" - "Очень хочется в Советский Союз", и корреспондент Piter.TV ну никак не смог удержаться от вопроса, правда ли музыканты хотят туда вернуться? Оказалось, песня не имеет абсолютно никакого геополитического контекста. Не важно, в какой стране ты встретил свою первую любимую игрушку, задул свечи на торте в день рождения, за руку пошел в первый класс с мамой... Песня посвящена именно этим, нежным и трогательным детским воспоминаниям. "СССР - это четыре слова, с которыми связана наша любовь!" - сообщил Максим Кучеренко, вокалист и композитор группы.

Также музыканты поделились своими планами на будущее. Оказалось, в следующий раз они посетят Петербург через три месяца и привезут с собой архивный, всеми любимый материал.

"Мы сыграем наш первый альбом, который датирован 2001 годом. Поэтому прошлое и будущее пересечется в нашем концерте" - рассказал Максим Кучеренко.

Видео и фото - PiterTV

Елизавета Назаренкова, Петр Кудряшов