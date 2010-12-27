На 20-миллионное наследство умершей дочери Гурченко уже есть три претендента

После смерти дочери Гурченко осталось миллионное наследство.

Дочь Людмилы Гурченко, которая скончалась в возрасте 58 лет, оставила после себя богатое наследство. В "оставленное" входит недвижимость, антиквариат и дорогие шубы. Известно, что у Марии все это появилось после смерти её знаменитой матери в 2011 году.

После смерти Гурченко последний муж артистки Сергей Сенин и дочь Мария Королёва на протяжении нескольких лет не могли поделить московскую квартиру в Трёхпрудном переулке, дачу в подмосковном Новоглаголеве, а также некоторые предметы антиквариата. Лишь два года назад они смогли договориться. Так, обе стороны заключили договор: свою половину дачи Сергей Михайлович обменял у Марии Борисовны на долю в квартире. Королёва получила сервиз её знаменитого деда - писателя Бориса Пильняка (примерная стоимость - 300 тысяч рублей) и несколько дорогих шуб Гурченко. Стоимость одной примерно 250 тысяч рублей. Общая стоимость наследства - 20 млн рублей.

В настоящее время на столь богатое наследство уже претендуют дочь и внуки.