Дениз Джонсон было 53 года.

Умерла бывшая вокалистка Primal Scream. Об этом сообщили журналисты The Sun со ссылкой на родственников певицы. Они объяснили, что исполнительница Дениз Джонсон скончалась в возрасте 53 лет. Тело артистки было найдено утром 27 июля с ингалятором в руке. Причины смерти не уточняются.

Напомним, что музыкальный коллектив Primal Scream основан в Шотландии Бобби Гиллеспи и Джимом Битти в 1982 году. Артисты исполняли рок. Вместе с группой Дениз Джонсон записала альбом Screamadelica, а также одни из самых известных хитов igher Than the Sun и Don"t Fight it, Feel It. Исполнительница входила в состав группы в период с 1990 по 1995 года.

