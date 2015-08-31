Умер актер из "Кошмара на улице Вязов"

Джон Сэксон скончался в 84 года от пневмонии.

Умер американский актер из "Кошмара на улице Вязов". Об этом сообщили журналисты из Variety. Джон Сэксон известен фанатам по ролям в культовых фильмах в жанре хоррора, вестерна и боевика. По данным местных журналистов, мужчина скончался в городе Мерфрисборо в штате Теннесси на 85-ом году жизни. Причиной смерти артиста стала пневмония.

Напомним, что Сэксон сыграл Ропера в боевике "Выход Дракона". Его партнером по съемочной команде стал Брюс Ли. Любителям вестернов Сэксон известен по картинам "Непрощенная", "Аппалуза", "Смерть стрелка" и "Джо Кидд". Работа в "Аппалузе" принесла ему номинацию на "Золотой глобус". Свою самую известную роль артист получил в "Кошмаре на улице Вязов". Он также снялся в двух сиквелах, "От заката до рассвета" Роберта Родригеса, в фильме "Дрожь" Дарио Ардженто и "Девушке, которая слишком много знала" Марио Бавы.

В Башкирии умер волонтер, прибывший тушить лесные пожары.

Фото: Wikipedia

