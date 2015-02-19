Ушла из жизни директор Академии фигурного катания Петербурга Татьяна Меньшикова

Она скончалась на 73-м году жизни после тяжёлой болезни.

Ушла из жизни Татьяна Анатольевна Меньшикова, директор Академии фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга и вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Своими успехами ей во многом обязаны Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Траньков, Дмитрий Алиев и многие другие фигуристы, говорится в некрологе.

В Федерации фигурного катания Меньшикова на общественных началах участвовала в подготовке и проведении крупных спортивных соревнований, включая несколько чемпионатов России. Коллеги и знавшие ее люди отмечают не только её высокий профессионализм, но и выдающиеся человеческие качества, готовность помочь и дать совет.

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Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России