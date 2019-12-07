В Нью-Йорке скончался актер сериала "Друзья"

О кончине Либмана сообщил директор актерского агентства "Abrams Artist Agency.

В Нью-Йорке на 82 году из жизни ушел американский актер Рон Либман. Актер исполнил роль доктора Леонарда Грина, отца Рейчел в сериале "Друзья".

О кончине Либмана сообщил директор актерского агентства "Abrams Artist Agency. Агент актера рассказал, что Либман скончался от пневмонии.

Рон Либман обладатель премии Эмми и Тони. Он дебютировал в 1970 году, исполнив роль в карте "Где папа?". В сериале "Друзья" он снимался с 1996 по 2004 год. В 2019 году культовому сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет с момента выхода первой серии.