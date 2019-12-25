Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине

Николаю Ушакову было 95 лет.

Умер ветеран Великой Отечественной войны, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине. Во время второй мировой войны он написал на стене "Я Микола из Украины". Об этом сообщили чиновники из администрации Владимирской области. Они уточнили, что на 96-ом году жизни умер Николай Андреевич Ушаков.

В сентябре 1943 года 18-летним юношей был призван в ряды действующей армии. В июне 1944 года за находчивость и мужество, проявленные в освобождении города Бобруйска был награжден первой наградой - медалью "За отвагу администрация города Владимира

Также мужчина был награжден орденом "Красной звезды". Вторую медаль "За отвагу" Николай Андреевич получил за освобождение Минска в июле 1944 года. Третью - получил лично из рук маршала СССР Георгия Жукова за взятие Белостока. После завершения ВОВ Ушаков остался служить в вооруженных силах (32 года службы). После увольнения в запас он 18 лет проработал на заводе.

Участник штурма Рейхстага умер в возрасте 94 лет.

Фото: Piter.tv