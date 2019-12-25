Умер сыгравший Дарта Вейдера британский актер Дэвид Проуз

На момент смерти актеру было 85 лет.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что умер английский актер Дэвид Проуз. Об этом сообщает его агент Томас Боуингтон в Twitter.

Боуингтон заявил, что актер скончался в результате короткой болезни.

Да пребудет с ним сила всегда Томас Боуингтон

Дэвиду Проузу было 85 лет. Телезрителям он запомнился по роли злодея Дарта Вейдера в трилогии "Звездные войны". Однако первым его фильмов был "Казино Рояль". Карьера Проуза в качестве актера длилась более 50 лет.

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Фото:кадр из фильма