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Умер сыгравший Дарта Вейдера британский актер Дэвид Проуз
Сегодня, 11:22
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IRINA_CHALKINA

Умер сыгравший Дарта Вейдера британский актер Дэвид Проуз

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На момент смерти актеру было 85 лет.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что умер английский актер Дэвид Проуз. Об этом сообщает его агент Томас Боуингтон в Twitter. 

Боуингтон заявил, что  актер скончался в результате короткой болезни.

Да пребудет с ним сила всегда

Томас Боуингтон

Дэвиду Проузу было 85 лет. Телезрителям он запомнился по роли злодея Дарта Вейдера в трилогии "Звездные войны". Однако первым его фильмов был "Казино Рояль". Карьера Проуза в качестве актера длилась более 50 лет.

Ранее мы сообщали о том, что новый фильм от "Митьков" представили в Петербурге.

Фото:кадр из фильма

Теги: дарт вейдер, дэвид проуз, звездные войны
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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