Умер самый маленький в мире человек Хагендра Тапа Магар

В последнее время боролся с проблемами с сердцем

В Непале в возрасте 27 лет скончался самый маленький человек в мире — Хагендра Тапа Магар. Об этом сообщется на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Уроженец Непала скончался 16 января. По словам его близких в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией.

Хагендра Тапа Магар родился в 1992 году. Его рост составлял 67,08 сантиметра. В 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

После смерти Магар звание самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, чей рост составляет 70,21 сантиметра.

Видео: YouTube /