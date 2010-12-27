Питомец по кличке Уиспер жил у королевы с 2016 года.

В пятницу, 26 октября, умер последний и самый любимый корги королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Express.

Собака по кличке Уиспер жил у королевы с 2016 года. Прежним хозяном питомца был егерь при королевской резиденции Сандрингем. После смерти мужчины королева забрала корги себе. Отметим, что царская особа с тех пор брала четвероного друга даже на встречи с главами зарубежных государств и правительств

Известно, что неколько недель назад питомец почувствовал себя плохо. В резиденцию прибыли ветеринары, но так и не смогли спасти Уиспера.

Уиспер - последний потомок того самого корги, которого подарили принцессе Елизавете в 1944 году на 18-летие.

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