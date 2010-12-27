Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Умер последний и самый любимый корги королевы Великобритании
Вчера, 22:40
0
IRINA_CHALKINA
415

Умер последний и самый любимый корги королевы Великобритании

0
 
 

Питомец по кличке Уиспер жил у королевы с 2016 года.

В пятницу, 26 октября, умер последний и самый любимый корги королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Express.

Собака по кличке Уиспер жил у королевы с 2016 года. Прежним хозяном питомца был егерь при королевской резиденции Сандрингем. После смерти мужчины королева забрала корги себе. Отметим, что царская особа с тех пор брала четвероного друга даже на встречи с главами зарубежных государств и правительств

Известно, что неколько недель назад питомец почувствовал себя плохо. В резиденцию прибыли ветеринары, но так и не смогли спасти Уиспера. 

Уиспер - последний потомок того самого корги, которого подарили принцессе Елизавете в 1944 году на 18-летие.

Ранее мы сообщали о том, что посмертную маску Александра Пушкина продают на "Авито" за 100 тысяч рублей

Фото:vk.com/club_lady_di

 

Теги: великобритания , королева великобритании
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5