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Умер победитель Каннского фестиваля Жан-Клод Бриссо

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Автору "Шум и ярость" было 74 года.

В Париже на 75-ом году жизни скончался французский кинорежиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо. Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на членов его семьи. Известно, что постановщик скончался после продолжительной болезни.

Карьеру режиссера Бриссо начал в 1975 году. За свою карьеру он снял более 10 картин, среди которых "Шум и ярость", "Белая свадьба", "Девушка из ниоткуда" и другие. Режиссер является двукратным обладателем премии Каннского фестиваля, а также номинантом на приз Берлинского фестиваля.

Ранее Piter.TV писал от смерти звезды сериала "Твин Пикс"т Пегги Липтон.

Теги: жан-клод бриссо, каннский фестиваль
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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