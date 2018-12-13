Умер победитель Каннского фестиваля Жан-Клод Бриссо

Автору "Шум и ярость" было 74 года.

В Париже на 75-ом году жизни скончался французский кинорежиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо. Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на членов его семьи. Известно, что постановщик скончался после продолжительной болезни.

Карьеру режиссера Бриссо начал в 1975 году. За свою карьеру он снял более 10 картин, среди которых "Шум и ярость", "Белая свадьба", "Девушка из ниоткуда" и другие. Режиссер является двукратным обладателем премии Каннского фестиваля, а также номинантом на приз Берлинского фестиваля.

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