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Умер настоятель храма на Смоленском кладбище
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Умер настоятель храма на Смоленском кладбище

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В субботу, 14 ноября, стало известно о смерти протоиерея Виктора Московского – настоятеля храма в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы на Смоленском кладбище в Василеовстровском районе Петербурга. Ему был 71 год.

Официальные слова соболезнования опубликованы на сайте Александро-невской лавры. Епископ Кронштадтский Назарий выразил соболезнование его пастве, родным и близким.

Ранее мы сообщали о том, что профессора СПбГУ нашли застреленным в квартире на 2-м Муринском проспекте. 78-летний ученый страдал онкологией.

Фото: lavra.spb.ru

Теги: вера, смоленское кладбище, храм, церковь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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