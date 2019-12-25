Умер настоятель храма на Смоленском кладбище

В субботу, 14 ноября, стало известно о смерти протоиерея Виктора Московского – настоятеля храма в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы на Смоленском кладбище в Василеовстровском районе Петербурга. Ему был 71 год.

Официальные слова соболезнования опубликованы на сайте Александро-невской лавры. Епископ Кронштадтский Назарий выразил соболезнование его пастве, родным и близким.

Ранее мы сообщали о том, что профессора СПбГУ нашли застреленным в квартире на 2-м Муринском проспекте. 78-летний ученый страдал онкологией.

Фото: lavra.spb.ru