Умер народный артист СССР Николай Фадеечев

Под руководством артиста обучались Андрей Уваров, Сергей Филин, Николай Цискаридзе и Руслан Скворцов.

Умер советский и российский артист балета Николай Фадеечев. Об этом в Facebook написал балетмейстер Валерий Лагунов. Деятель культуры отметил, что народный артист Фадеечев был "изумительным и невероятно талантливым".

Напомним, что Николай Фадеечев родился в 1933 году. Он обучался в московском хореографическом училище. С 1952 года был принят в труппу Большого театра. В ней он танцевал на протяжении 25 лет. Артист также снимался в картинах "Лебединое озеро", "Балерине" и других работах. Долгое время Фадеечев был постоянным танцевальным партнером Майи Плисецкой, а после танцевал с Галиной Улановой.

Николай Фадеечев с 1977 года преподавал в Большом театре. Под его руководством обучались танцоры Андрей Уваров, Сергей Филин, Николай Цискаридзе и Руслан Скворцов.

Сценарист фильма "Кенгуру Джекпот" умер под окнами своего дома.



