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Скончался артист СССР Леонид Броневой
Сегодня, 11:26
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Shdaria
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Скончался артист СССР Леонид Броневой

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Сегодня, 9 декабря стало известно, что умер известный актер Леонид Броневой.

В субботу, 9 декабря в 7.30 утра умер народный артист СССР Леонид Броневой. Сообщается, что актер скончался на 89-м году жизни в больнице из-за тяжелой болезни. Директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что прощание состоится в "Ленкоме", точно время пока не установлено.  

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт и Школу-студию МХАТ. Работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска, Воронежа. На счету актера десятки фильмов. Всесоюзную известность принесла ему роль шефа гестапо Генриха Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны", запомнился он и яркими ролями в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" "Небеса обетованные".

Фото: сайт "Кинотеатр.ру"

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Категории: Лента новостей Новости России Культура

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