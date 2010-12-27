Скончался артист СССР Леонид Броневой

Сегодня, 9 декабря стало известно, что умер известный актер Леонид Броневой.

В субботу, 9 декабря в 7.30 утра умер народный артист СССР Леонид Броневой. Сообщается, что актер скончался на 89-м году жизни в больнице из-за тяжелой болезни. Директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что прощание состоится в "Ленкоме", точно время пока не установлено.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт и Школу-студию МХАТ. Работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска, Воронежа. На счету актера десятки фильмов. Всесоюзную известность принесла ему роль шефа гестапо Генриха Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны", запомнился он и яркими ролями в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" "Небеса обетованные".

Фото: сайт "Кинотеатр.ру"