Умер создатель Багса Банни, художник Боб Гивенс

В США скончался легендарный художник-мультипликатор Боб Гивенс. Создатель Багса Банни и других персонажей умер в возрасте 99 лет.

Один из самых известных художников киностудий Disney, Warner Brothers и Hanna Barbara скончался, не дожив года до 100 лет. В Америке не стало Боба Гивенса. Весь мир знает персонажей, нарисованных и придуманных этим человеком: кролика Багса Банни, Тома и Джерри, моряка Папая. Кроме того, Боб Гивенс также работал над образами Дональда Дака, Даффи Дака и персонажей мультика "Элвин и бурундуки". Художник принимал участие в создании легендарного полнометражного фильма "Белоснежка и семь гномов" в 1937 году. А поколение 90-х знает американца также по мультикам "Гарфилд" и "Мир Бобби". Творческая карьера Боба Гивенса растянулась на 70 лет: он начинал творить в 30-е годы, а ушел на пенсию только в "нулевые".

Первой о смерти легенды мировой анимации сообщила дочь художника Мариана. Если верить информации в американской Википедии, то Боба Гивенса не стало еще 14 декабря.