О причинах смерти художника не сообщается.

В возрасте 52 лет скончался участник группы "Кино" Андрей Крисанов. В 1988 году художник и музыкант оформил обложку альбома "Группа крови". О причинах смерти ничего неизвестно. Об этом сообщает петербургский музыкант Алексей Вишня на своей странице в Facebook.

Кроме того, что Крисанов оформил для группы "Кино" обложку, он изготавливал для выступлений музыкантов декорации. Также художник снялся в фильмах "Рок", "Асса", "Последний герой", "Солнечные дни", "Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут" и других.

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Фото: Facebook / Алексей Вишня