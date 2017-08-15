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В возрасте 52 лет скончался участник группы "Кино" Андрей Крисанов
Сегодня, 16:43
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Alena_Zinovieva
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В возрасте 52 лет скончался участник группы "Кино" Андрей Крисанов

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О причинах смерти художника не сообщается.

В возрасте 52 лет скончался участник группы "Кино" Андрей Крисанов. В 1988 году художник и музыкант оформил обложку альбома "Группа крови". О причинах смерти ничего неизвестно. Об этом сообщает петербургский музыкант Алексей Вишня на своей странице в Facebook.

Кроме того, что Крисанов оформил для группы "Кино" обложку, он изготавливал для выступлений музыкантов декорации. Также художник снялся в фильмах "Рок", "Асса", "Последний герой", "Солнечные дни", "Еловая субмарина: Виктор Цой. Дети минут" и других.

Ранее мы писали, что умерла Людмила Глуховая.

Фото: Facebook / Алексей Вишня

Теги: группа кино , умер андрей крисанов
Категории: Лента новостей Новости СПб

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