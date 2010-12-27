Актриса скончалась из-за инсульта, к тому же у нее был рак.

Стало известно, почему остановилось сердце Людмилы Глуховой. По словам знакомого актрисы, и.о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) Виктора Столбовского, она скончалась из-за инсульта. Кроме того, артистка боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает RT.

Напомним, Людмила Глуховая умерла в воскресенье, 29 июля, в возрасте 55-лет. Смерть актрисы стала полной неожиданностью для ее родственников и друзей. По словам коллеги, Людмила вышла на больничный. Все ее ждали на работе и даже не подозревали, что "все было так серьезно".

Прощание с актрисой состоится в четверг, 2 августа, в 10:45 мск в Большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12.

Глухова работала в культурно-досугового центра "Красногвардейский" с 2012 года. В этом же году она снялась в сериале "Улицы разбитых фонарей". Кроме того, актрису можно увидеть в "Тайнах следствия" и других фильмах.

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Фото: КДЦ "Красногвардейский"