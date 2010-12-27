Актриса Людмила Глухова: причины смерти

На сайте КДЦ "Красногвардейский" появилось сообщение о том, что актриса умерла несколько дней назад.

В Петербурге умерла актриса и лауреат театральной премии "Золотая маска" Людмила Глухова. Об этом сообщает "Канал 78".

В среду, 1 августа, на сайте КДЦ "Красногвардейский" появилось сообщение о том, что актриса умерла несколько дней назад.

29 июля не стало нашей коллеги Людмилы Борисовны Глуховой... Светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего... Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно... К сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и неожиданно. КДЦ "Красногвардейский".

Людмила Глухова родилась в 1964 году. В 1987 году она окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и далее играла в театре пластической драмы "ЧелоВЕК". В 1992 году Глухова окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и начала работать в Северной столице.

Фото: КДЦ "Красногвардейский".