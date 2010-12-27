Умерла актриса Наталья Кузнецова: причины смерти

В последнее время 55 -летняя актриса тяжело болела.

В Москве умерла актриса театра им. Ермоловой Наталья Кузнецова. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя худрука театра Галину Боголюбову.

Наталья Кузнецова умерла в воскресенье, 29 июля. В последнее время 55 -летняя актриса тяжело болела. Как сообщили в пресс-службе театра им. Еромолой, прощание с Натальей Кузнецовой начнется 1 августа.

Первого августа в Боткинской больнице в 11 часов утра начнется прощание с актрисой, затем здесь же пройдет отпевание, похоронена она будет на Митинском кладбище. Галину Боголюбову.

Наталья Кузнецова окончила ГИТИС, с 1984 года работала в театре им. Ермоловой. В репертуаре актрисы - роли в спектаклях "Утиная охота - 90", "Язычники", "Барышня-крестьянка", "Бедность не порок" и других.

В кино Кузнецова дебютировала в начале 1990-х годов. Актриса известна зрителям по ролям в фильмах "Дураки умирают по пятницам", "Сваха", "Темное царство", "Бигль".

Фото: театр им. Ермоловой / ВК.