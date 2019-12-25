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Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих
Сегодня, 11:09
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matveyvn

Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих

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В 2011–2013 годах Долгих был депутатом Госдумы.

На 96-м году жизни умер экс-сенатор, председатель столичного совета ветеранов и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих. Причины смерти пока неизвестны.

О кончине политика сообщает ТАСС.

Вместе с ним ушла целая эпоха.

сообщили в пресс-службе московского совета ветеранов

В 2011–2013 годах Долгих был депутатом Госдумы, с 2013 по 2018 год представлял столицу в Совете федерации.

Ранее в Москве в частной клинике после операции умерла пациентка.

Фото: pixabay.com

Теги: долгих, политбюро цк, совфед
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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