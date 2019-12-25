Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих

В 2011–2013 годах Долгих был депутатом Госдумы.

На 96-м году жизни умер экс-сенатор, председатель столичного совета ветеранов и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих. Причины смерти пока неизвестны.

О кончине политика сообщает ТАСС.

Вместе с ним ушла целая эпоха. сообщили в пресс-службе московского совета ветеранов

В 2011–2013 годах Долгих был депутатом Госдумы, с 2013 по 2018 год представлял столицу в Совете федерации.

Ранее в Москве в частной клинике после операции умерла пациентка.

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