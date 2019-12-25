Умер экс-губернатор Пермского края

Геннадий Игумнов ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Бывший губернатор Пермского края Геннадий Игумнов умер в возрасте 84 лет. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Нынешний глава Пермского края Дмитрий Махонин принес глубокие соболезнования в связи со смертью Игумнова. Он отметил, что экс-губернатор являлся первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором, который смог преобразовать подконтрольный ему регион.

Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу. В период его руководства регионом начали активно развиваться экономика и промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ. Дмитрий Махонин, глава Пермского края

Геннадий Игумнов занимал руководящие должности с 1969 года. Главой Пермского края он стал в 1996 году и оставался на этом посту до 2000 года. Игумнов являлся почетным гражданином региона, а также был награжден "Знаком Почета" и орденом "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней.

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Фото: 59.ru