Умер член СПЧ Андрей Бабушкин в возрасте 58 лет

Член совета Ева Меркачева в своем Telegram-канале добавила, что смерть Бабушкина стала потерей для правозащиты.

В субботу, 14 мая, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни. Об этом рассказал Telegram-канале член СПЧ Кирилл Кабанов.

В публикации указали, что в 03:30 в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Член совета Ева Меркачева в своем Telegram-канале добавила, что смерть Бабушкина стала потерей для правозащиты.

Бабушкин 31 год занимался вопросами реформы пенитенциарной системы, выступил автором более 800 различных предложений, направленных на повышение эффективности уголовно-исполнительной системы, благодаря ему был принят закон об общественном контроле.

Фото: pexels