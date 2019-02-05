Умер автор пьесы "Покровские ворота" Леонид Зорин

Писатель скончался на 96-ом году жизни.

Умер российский драматург Леонид Зорин. Он скончался на 96-ом году жизни. О трагедии журналистам "РИА Новостей" рассказал сын писателя Андрей.

Да, Леонид Генрихович скончался прокомментировал родственник Зорина

Супруга Леонида Зорина рассказала журналистам "ТАССа", что ее муж продолжительное время болел. В результате он умер от остановки сердца. на данный момент информации о месте и времени прощания с драматургом нет.

Напомним, что автор известен пьесой "Покровские ворота" и другими работами.

Путин посмертно присвоил звание Героя России комдиву Шаймуратову.

Видео: YouTube/Киноконцерн "Мосфильм", snob.ru