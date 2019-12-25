Спектакль "Варшавская мелодия"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по знаменитой пьесе драматурга Леонида Зорина. Герои "Варшавской мелодии" Виктор и Гелена случайно встретились после войны. Он – прошедший войну солдат, а ныне студент и будущий винодел. Она – тоже студентка, но консерватории, польская певица и будущая знаменитость.

Зрителям расскажут трогательную историю любви, разделенной советским законом о запрете на браки с иностранцами. История сломанных судеб и несбывшихся надежд.

Длительность: 2 часа 25 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru