Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль поставлен по знаменитой пьесе драматурга Леонида Зорина. Герои "Варшавской мелодии" Виктор и Гелена случайно встретились после войны. Он – прошедший войну солдат, а ныне студент и будущий винодел. Она – тоже студентка, но консерватории, польская певица и будущая знаменитость.
Зрителям расскажут трогательную историю любви, разделенной советским законом о запрете на браки с иностранцами. История сломанных судеб и несбывшихся надежд.
Длительность: 2 часа 25 минут
Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27
Фото: pkteatr.ru
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