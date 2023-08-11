Мюзикл "Дорогой мистер Смит" представят в театре "Приют комедианта" 29 сентября. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

По сюжету мюзикла Джуди Эббот выросла в приюте. Ее жизнь перевернуло одно событие – девушка получила стипендию на обучение в престижном колледже от анонима. По договору героиня должна писать тайному покровителю письма о том, что с ней происходит, но ни на одно из них он не ответит.

Джуди пишет неизвестному, поскольку в ее новой жизни много захватывающего. Однако желание узнать, кто же скрывается по ту сторону переписки, с каждым днем становится сильнее.

Фото: pkteatr.ru