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Мюзикл "Дорогой мистер Смит"
Сегодня, 19:00
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Мюзикл "Дорогой мистер Смит"

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Мюзикл "Дорогой мистер Смит" представят в театре "Приют комедианта" 29 сентября. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

По сюжету мюзикла Джуди Эббот выросла в приюте. Ее жизнь перевернуло одно событие – девушка получила стипендию на обучение в престижном колледже от анонима. По договору героиня должна писать тайному покровителю письма о том, что с ней происходит, но ни на одно из них он не ответит. 

Джуди пишет неизвестному, поскольку в ее новой жизни много захватывающего. Однако желание узнать, кто же скрывается по ту сторону переписки, с каждым днем становится сильнее. 

Фото: pkteatr.ru

Теги: мюзикл, приют комедианта
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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