В Матвеевском саду установили памятник драматургу Александру Володину

Литератор является автором знаменитой пьесы "Пять вечеров".

В Петербурге открыли памятник известному отечественноиу драматургу Александру Володину. Церемония состоялась в Матвеевском саду на Большой Пушкарской улице. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Литератор является автором знаменитой пьесы "Пять вечеров". По его сценариям были сняты фильмы "Старшая сестра", "Осенний марафон", "С любимыми не расставайтесь" и другие. Добавим, что большинство своих произведений он написал на Большой Пушкарской улице.

Как отметил глава Северной столицы Александр Беглов, драматург Александр Володин очень любил Ленинград. Он получал много предложений переехать за границу, но каждый раз отказывался.

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга