В Каретном коридоре Александринского театра открыли памятник архитектору Росси

Известно, что здание театра на площади Островского было построено в 1832 году по проекту Карла Росси.

Художник Виктор Зайко создал памятник российскому архитектору итальянского происхождения Карлу Росси. Его установили в Каретном коридоре Александринского театра.

Известно, что здание театра на площади Островского было построено в 1832 году по проекту Карла Росси. В учреждении выразили благодарность архитектору, который внес огромный вклад в градостроительство Северной столицы.

На церемонии открытия памятника выступил старейшина театральной труппы, народный артист России Николай Мартон. Он признался, что всегда, когда приходит в театр, восхищается красотой здания.

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Фото: Piter.tv