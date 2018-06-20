Артист Александр Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище

Третьего числа актера отпоют и проводят в последний путь.

Петербургский актер Александр Васильев скончался на 60-ом году жизни. Мужчину похоронят днем 3 апреля на Смоленском кладбище Васильевского острова. Утром в среду состоится гражданская панихида. Почтить память актера можно будет в 11 часов. С 14 деятеля культуры отпоют в церкви Смоленской Иконы Божьей матери.

Александр Васильев снимался в "Улицах разбитых фонарей", "Фаусте", Особенностях национальной охоты", "Бандитском Петербурге" и других картинах.

В течение продолжительного времени петербуржец страдал от тяжелой болезни. Однако, точной причины смерти не сообщается.

Фото: Piter.tv