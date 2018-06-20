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Артист Александр Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище
Сегодня, 6:45
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lesjasap

Артист Александр Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище

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Третьего числа актера отпоют и проводят в последний путь.

Петербургский актер Александр Васильев скончался на 60-ом году жизни. Мужчину похоронят днем 3 апреля на Смоленском кладбище Васильевского острова. Утром в среду состоится гражданская панихида. Почтить память актера можно будет в 11 часов. С 14 деятеля культуры отпоют в церкви Смоленской Иконы Божьей матери.

Александр Васильев снимался в "Улицах разбитых фонарей", "Фаусте", Особенностях национальной охоты", "Бандитском Петербурге" и других картинах.

В течение продолжительного времени петербуржец страдал от тяжелой болезни. Однако, точной причины смерти не сообщается.

Фото: Piter.tv

 

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Теги: александр васильев, смоленское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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