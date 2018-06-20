Артист Александр Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище

Петербургский актер Александр Васильев скончался на 60-ом году жизни. Мужчину похоронят днем 3 апреля на Смоленском кладбище Васильевского острова. Утром в среду состоится гражданская панихида. Почтить память актера можно будет в 11 часов. С 14 деятеля культуры отпоют в церкви Смоленской Иконы Божьей матери.
Александр Васильев снимался в "Улицах разбитых фонарей", "Фаусте", Особенностях национальной охоты", "Бандитском Петербурге" и других картинах.
В течение продолжительного времени петербуржец страдал от тяжелой болезни. Однако, точной причины смерти не сообщается.
Фото: Piter.tv
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