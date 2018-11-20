Умер актер фильма "Любовь и голуби" Сергей Юрский: причины смерти

Сергею Юрскому было 83 года.

В Москве в возрасте 83 лет умер народный артист России Сергей Юрский. Об этом сообщила пресс-служба театра Моссовета.

В декабре 2018 года СМИ писали о срочной госпитализации артиста, но представители театра уверяли, что он находится на профилактическом лечении. Все спектакли с его участием в январе и феврале были отменены. Актер скончался в три часа ночи 8 февраля от остановки сердца в своей квартире. Врачи приехали, но спасти не смогли.

Сергей Юрьевич родился 16 марта 1935 года в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. Однако, получать высшее образование пошел на юридический факультет Ленинградского университета. В то же время участвовал в постановках Театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой. И уже после третьего курса он решает перейти в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского

Во время студенчества Юрский уже играл в БДТ, там он потом проработал 20 лет. После этого переехал в Москву в Театр имени Моссовета. Там он показал себя не только в качестве актера, но и режиссера.

Сергей Юрский известен многим по фильмам "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" и другие.

Видео: Отрывок из фильма "Любовь и голуби"/ Youtube