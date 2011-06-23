О времени и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

На 71-м году жизни умер актёр театра "На Литейном" Александр Жданов. Об этом рассказала пресс-служба театра в понедельник. В сообщении от коллектива театра стало известно, что заслуженный артист России ушел из жизни 21 февраля 2021 года.

Артист пришел театр в 1976 году, в марте 2021-го года он готовился отметить 45 лет служения на этой сцене. За годы работы в театре Александр Михайлович сыграл более 40 ролей. О времени и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

Фото: пресс-служба театра "На Литейном"