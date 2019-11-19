Умер актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Беггинса

Актеру было 88 лет.

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет. Печальную новость сообщило издание The Guardian со ссылкой на агента актера.

Актер ушел из жизни из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона, в одной из лондонских больниц в окружении близких.

Иэн Холм — обладатель кинопремии Bafta и номинант на "Оскар" за роль в фильме "Огненные колесницы" (1981 год). Он играл в театре, но многим он стал известен по ролям в кино. Он играл в фильмах "Чужой", трилогия "Властелин колец" (хоббит Бильбо Бэггинс), "Пятый элемент", "Послезавтра", "Бразилия".

Видео: отрывок из фильма "Властелин колец"