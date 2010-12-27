Ульяновский губернатор не будет увольнять свою советницу за селфи в "шоколадной" ванне

На снимках женщина принимает ванну, заполненную нафталановой нефтью, подогретой до температуры плюс 37-38 градусов.

В среду, 18 сентября, стало известно, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять свою советницу за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона.

Напомним, что ранее общественность всколыхнуло фото в Instagram 55-летней Светланы Опенышевой. Женщина похвасталась фотографиями из "шоколадной" ванны, снабдив это комментарием: "Много шоколада не бывает". Позже чиновница заявила, что это была нафталановая нефть, которую подогрели до температуры плюс 37-38 градусов. Такие ванны очень популярны в Азербайджане.

После этих фотографий губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сразу заявил, что чиновница уволена. Однако, уже сегодня он смягчил свое решние.

Свой аккаунт в Instagram женщина сделала закрытым.

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Фото:nstagram / openysheva_sv