Чиновницу из Ульяновска уволят из-за снимков в нефтяной ванне

Губернатор области считает, что жить нужно скромнее и не демонстрировать свое благосостояние на всеобщее обозрение.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву. Чиновник принял такое решение после того, как его подчиненная опубликовала в сети снимки в нафталановой ванне. Об этом пишут РИА Новости.

Морозов заявил, что жить нужно скромнее и не демонстрировать свое благосостояние на всеобщее обозрение.

55-летняя Светлана Опенышева выложила в интернет фотографии с отдыха в санатории Азербайджана. На снимках женщина принимает ванну, заполненную нафталановой нефтью, подогретой до температуры плюс 37-38 градусов. На одном фото видна голова женщины, на другом – ее нога. В посте Опенышева написала: "Много шоколада не бывает".

Ранее мы писали, что оскорбившая жителей Тулуна чиновница добровольно покинула пост.

Фото: Instagram / openysheva_sv