Чиновницу из Ульяновска уволят из-за снимков в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву. Чиновник принял такое решение после того, как его подчиненная опубликовала в сети снимки в нафталановой ванне. Об этом пишут РИА Новости.
Морозов заявил, что жить нужно скромнее и не демонстрировать свое благосостояние на всеобщее обозрение.
55-летняя Светлана Опенышева выложила в интернет фотографии с отдыха в санатории Азербайджана. На снимках женщина принимает ванну, заполненную нафталановой нефтью, подогретой до температуры плюс 37-38 градусов. На одном фото видна голова женщины, на другом – ее нога. В посте Опенышева написала: "Много шоколада не бывает".
Ранее мы писали, что оскорбившая жителей Тулуна чиновница добровольно покинула пост.
Фото: Instagram / openysheva_sv
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