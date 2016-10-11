Улицу Турку капитально отремонтируют за 31 млн рублей

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на капитальный ремонт улицы Турку. Первоначальная цена составляет более 31 миллиона рублей.

На улице Турку планируют провести капитальный ремонт. Дирекция транспортного строительства объявила о проведении конкурса на первый этап работ. Аукцион проходит в электронном формате.

Начальная цена лота оценивается в 31 379 173 рубля. Итога станут известны 24 ноября. Компания, предложившая самую выгодную цену и подходящая по условиям будет реконструировать около 500 метров улицы с нечетной стороны от дома 9 до Бухарестской улицы.

Победителю нужно будет разработать документацию для работ, а потом выполнить ремонт. Проведение ермонта запланировано на 2019 год. Закончить его необходимо до 15 декабря 2019 года.

Дорожникам придется сделать карманы для временной стоянки вдоль проезжей части. Их ширина составить 2,5 метра. После окончания работ вдоль улицы высадят 27 лип и 75 кустов сирены.