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Улицу Федора Абрамова осветили 165 светодиодных фонарей
Сегодня, 15:44
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Улицу Федора Абрамова осветили 165 светодиодных фонарей

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В течении года в Выборгском районе планируется заменить более 2 тысяч устаревших светильников на современные фонари.

Вдоль проезжей части улицы Федора Абрамова специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установили 165 фонарей нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. 

Светодиодные светильники имеют лучшую цветопередачу, более реалистично и четко передают окружающее пространство. На этом работы в Выборгском районе не заканчиваются. В течении года планируется заменить более 2 тысяч устаревших светильников на современные фонари.

Также в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике в границах района планируется завершить работы на шести улицах и магистралях, территориях трех садово-парковых пространств.

Ранее на Искровском проспекте была проведена замена натриевых фонарей на светодиодные. На объекте применили оборудование российского производства. Современные фонари позволили снизить расход электроэнергии почти в два раза.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: улица федора абрамова, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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