Улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

Проект предусматривает строительство магистральной улицы районного значения протяжённостью 900 метров с четырьмя полосами движения (по две в каждую сторону).

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства утверждён проект размещения нового участка улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Проект предусматривает строительство магистральной улицы районного значения протяжённостью 900 метров с четырьмя полосами движения (по две в каждую сторону).

Строительство улицы планируется в два этапа. Первый этап (более 310 м от Дальневосточного проспекта) выполняет застройщик с последующей безвозмездной передачей этого участка в собственность Петербурга. Строительство второй очереди планируется за счет средств бюджета города или за счёт одного из инвесторов, застроивших близлежащие территории.

Фото: Piter.tv