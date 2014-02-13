Улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства утверждён проект размещения нового участка улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Проект предусматривает строительство магистральной улицы районного значения протяжённостью 900 метров с четырьмя полосами движения (по две в каждую сторону).
Строительство улицы планируется в два этапа. Первый этап (более 310 м от Дальневосточного проспекта) выполняет застройщик с последующей безвозмездной передачей этого участка в собственность Петербурга. Строительство второй очереди планируется за счет средств бюджета города или за счёт одного из инвесторов, застроивших близлежащие территории.
Фото: Piter.tv
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