Улицы Выборга продолжают украшать свежими цветами

Этой весной будет высажено около 60 тысяч цветов.

В Выборге продолжаются работы по озеленению города. Сотрудники комбината благоустройства высадили цветы по пр. Ленина. Оранжевые и желтые бархатцы и алиссум морской украсили клумбу у Дома быта.

Внутрь цветника мы сажаем бархатцы разных оттенков. В этом году их порядка девяти. Нам долго не удавалось, но в этом году мы вырастили такой цветок, как алиссум. Марина Матвеева, начальник комбината благоустройства.

По словам Матвеевой, несмотря на то, что алиссум морской требователен к условиям выращивания, он пользуется особой популярностью у садовников за свой медовый аромат.

Также этот цветок высадят на клумбе у Дворца культуры.

Клумбы города украсит и рассада петунии. Так, сотрудники комбината благоустройства уже оформили цветники у железнодорожного вокзала и на ул.Приморской.

В год 75-летия Победы комбинатом благоустройства запланировано высадить селекционные бархатцы, отмечает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Напомним, что к 9 мая яркие клумбы и цветные вазоны появились у Южного кладбища, на 4 км Ленинградского шоссе, у памятника "Танк", на Площади Выборгских полков.

