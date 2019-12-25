Петербург украсят к Новому году детскими рисунками

В общей сложности было представлено без малого 200 работ.

Во вторник, 24 ноября, стало известно о том, что улицы Северной столицы к новому году украсят детскими рисунками. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Отмечается, что в виртуальной галерее Детской школы искусств Красносельского района представили 188 работ школьников и студентов Петербурга, Москвы и Архангельска. По итогам конкурса эксперты отобрали 42 работы.

Планируется, что рисунки лауреатов попадут на постеры, которые появятся на улицах Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что памятная доска в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба появится в Петербурге в 2021 году.

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