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Петербург украсят к Новому году детскими рисунками
Сегодня, 8:49
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IRINA_CHALKINA

Петербург украсят к Новому году детскими рисунками

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В общей сложности было представлено без малого 200 работ.

Во вторник, 24 ноября, стало известно о том, что улицы Северной столицы к новому году украсят детскими рисунками. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Отмечается, что в виртуальной галерее Детской школы искусств Красносельского района представили 188 работ школьников и студентов Петербурга, Москвы и Архангельска. По итогам конкурса эксперты отобрали 42 работы.

Планируется, что рисунки лауреатов попадут на постеры, которые появятся на улицах Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что памятная доска в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба появится в Петербурге в 2021 году.

Фото:pixabay

Теги: детские рисунки, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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