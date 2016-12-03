Уличным часам на Невском проспекте вернули точный ход

Всего в поле зрения Смольного находятся 220 уличных часов.

В понедельник, 29 ноября, специалисты подрядной организации комитета по благоустройству настроили точный ход уличных часов, расположенных на доме №50 по Невскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Также специалисты проверили работу часов на доме №17 по Бассейной улице, а также на набережной реки Фонтанки, Манежной площади и площади Искусств.

Всего в поле зрения комитета находятся 220 уличных часов. Их осматривают один раз в месяц, используя для этого автовышку. Чаще всего часы выходят из строя, поскольку садятся батарейки. В среднем часы "живут" 12 лет. Чтобы они проработали как можно дольше, комитет по благоустройству проводит плановую замену старых механизмов на новые.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга