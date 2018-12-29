Уличные художники из Франции приедут в Петербург с уникальными лекциями

На лекциях будут присутствовать Жан Фушёр и Мишель Дюше.

Уличные художники из Франции приедут в город на Неве с уникальными лекциями, которые пройдут в Музее стрит-арта. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Так, на лекциях будут присутствовать Жан Фушёр, который 12 января расскажет петербуржцам о зарождении уличного искусства и развитии этого направления к культурной жизни Франции 80-ых годов.

Также 15 января выступит, во Французском институте, художник Мишель Дюше, который выступит с лекцией о плакатной графике.

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