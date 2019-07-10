В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Сообщается о 5 пострадавших в ДТП.

Сегодня утром, 10 июля, в центре Улан-Удэ столкнулись два пассажирских автобуса.

По сообщениям МВД РФ Республики Бурятия, автобус Hyundai County под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer под управлением 39-летнего водителя. В результате столкновения автобус "Пежо" опрокинулся.

На момент аварии в "Пежо" было 9 пассажиров и водитель, 5 из них получили травмы различной тяжести. В "Хендай" было 5 человек, они не пострадали.

Видео: МВД РФ Республики Бурятия