Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию

Журналист считает, что отказ связан с его планами посетить экс-президента Грузии Саакашвили.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в своем Telegram-канале рассказал, что его не пустили в Грузию. Он отметил, что прилетел в Грузию и ждал штамп в паспорте на паспортном контроле.

Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Гордон считает, что это связано с его планами посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. Журналист также назвал такую ситуацию международным скандалом и позором властей Грузии.

Ранее мы писали, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он был задержан после возвращения в Грузию. В эмиграции он находился восемь лет.

Видео: Youtube/Україна 24