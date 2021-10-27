Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию

Украинский журналист Дмитрий Гордон в своем Telegram-канале рассказал, что его не пустили в Грузию. Он отметил, что прилетел в Грузию и ждал штамп в паспорте на паспортном контроле.
Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали.
Дмитрий Гордон, украинский журналист
Гордон считает, что это связано с его планами посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. Журналист также назвал такую ситуацию международным скандалом и позором властей Грузии.
Ранее мы писали, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Он был задержан после возвращения в Грузию. В эмиграции он находился восемь лет.
Видео: Youtube/Україна 24
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