Украинский телеканал "1+1" снял семь сериалов на русском языке

Сериалы будут продаваться в страны СНГ и Прибалтики.

Украинский канал "1+1" выпустит семь сериалов в жанре мелодрамы. Сообщается, что актеры в них говорят на русском языке.

Продюсер сериалов и фильмов телеканала Алена Еремеева назвала несколько причин выбора языка. Первая – это продажа сериала в страны СНГ и Прибалтики. Продюсер рассказала, что украинские сериалы смотрят в Грузии, в Казахстане и Белоруссии.

Вторая заключается в том, что мелодрамы на украинском языке воспринимаются зрителями холодно. Еремеева также отметила, что актерам непросто работать на украинском языке.

Работа над переходом на исключительно украиноязычный контент идет медленнее, чем хотелось бы, однако работа в данном направлении ведется.