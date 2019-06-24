Украинский спецназ впервые прошел сертификацию НАТО

Украинские бойцы смогут привлекаться в операциях быстрого реагирования по всему миру.

Украинский спецназ впервые прошёл сертификацию НАТО. Теперь иностранные бойцы могут быть привлечены к операциям быстрого реагирования по всему миру. Смотр боевой готовности специалистов проходил в Литве. Об этом сообщил украинский милитарный портал.

Также в украинском ведомстве отмечают, что государство стало первым, которым не входит в состав НАТО, но получило от них данную сертификацию о соответствии стандартам. Для военнослужащих это стало историческим событием.

Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF отмечается в сообщении

Напомним, что силы быстрого реагирования НАТО включают в себя сухопутные войска, войска специального назначения, воздушные и морские подразделения. В случае серьезного кризиса бойцы обязаны сдерживать неприятеля в течение 30 дней.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку ЦВО.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL