Владимир Мурга рассказал о том, что Германия отправляет ВСУ "голую" технику.

Все четыре полученных одним из подразделения Вооруженных сил Украины американских БТР "Страйкер" сломались или были уничтожены до вступления в бой. Соответствующее заявление в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал военнопленный ВСУ Владимир Мурга. Мужчина ранее был мобилизован в армию киевского режима из Ровно в феврале 2023 года. Он пояснил в ходе допроса, что во время эксплуатации западной техники бойцы сталкивались с постоянными проблемами. В частности, одну из машин пришлось разобрать на части, а вторая сразу же по прибытию в часть отправилась на ремонт. Еще две машины ликвидированы силами ВС РФ.

В первый же выезд один из них сожгли один или два "Страйкера" ПТУРами. На второй выезд мы поехали, он сам просто загорелся в лесопосадке. Парни со второго отделения выносили из него боеприпасы, чтобы не взорвался. Один, по-моему, "Страйкер" в итоге остался плюс-минус на ходу, но и у него была проблема с пулеметом. 10-15 выстрелов, если повезет, и он уже нерабочий. военнопленный

Украинец добавил, что его сослуживцы, обслуживающие американскую технику, жаловались на то, что на базе НАТО в Германии, на которой проходило обучение расчета и формировались партии оружия для армии киевского режима, со "Страйкеров" были сняты все необходимые для боевых действий компоненты. В результате ВСУ получили от союзников просто "голые" машины.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости