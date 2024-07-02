Украинский БПЛА упал в Турции

В районе обнаружения дрона были приняты усиленные меры по безопасности.

Украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки обнаружили в турецкой провинции Трабзон. Об этом сообщило агентство IHA.

В публикации отметили, что дрон ВСУ разрушился после того, как врезался в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты экстренных служб осмотрели объект и установили, что дрон начинен пятью килограммами взрывчатки.

Местные жители при виду БПЛА испытали панику. Беспилотник отправят в Анкару для детального изучения, после этого находку ликвидируют саперы. Турецкие правоохранители начали проверку в связи с инцидентом в провинции Трабзон.

Ранее мы сообщали, что на пляже Капысую в акватории Черного моря отдыхающие обнаружили украинский вооруженный беспилотник.

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