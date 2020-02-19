Войска Украины потеряли опорный пункт в Донбассе

Украинские военные смогли подготовиться, так как о предстоящей атаке ее предупредила разведка.

Украинские войска потеряли опорный пункт на Донбассе после наступления сил ЛНР. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он пояснил, что позиции остались неизменными, на месте находится начальник Генштаба. По словам Загороднюка, противник предпринял неудачную попытку прорыва. Украинские военные смогли подготовиться, так как о предстоящей атаке ее предупредила разведка.

По мнению министра, ситуация не повлияет на предстоящий саммит в "нормандском формате".

Видео: Радіо Свобода Україна