Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Соглашение от 1997 года продолжает действовать на территории РФ.

Украинские паспорта продолжат действовать в России. РФ сохранит действие внутренних документов из Украины, удостоверяющих личность после 1 марта. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкоц на пресс-службу МВД России.

Напомним, что с 1 марта 2020 года власть Украины запретила поездки в РФ по внутренним документам. Для этого местным жителям придется использовать исключительно загранпаспорта. Ранее передвижение граждан регулировалось документом от 1997 года. Его подписали как Россия, так и Украина. В тексте соглашения говорилось, что кроме стандартного набора документов, граждане Украины могут использовать внутренние паспорта. Это относилось не только к поездкам в Россию, но и к трудоустройству в РФ. В полиции добавили, что заключенный договор продолжает действовать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина ужесточила правила въезда в страну, россиянина не пустили к сыну из-за паспорта, он умер на границе.