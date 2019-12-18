Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией. В кабинете министров установили новые требования для граждан страны. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук через официальный аккаунт в Telegram.
С 1 марта 2020 года они не смогут въезжать в Россию по внутреннему паспорту
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Для прохождения таможенного контроля следует предъявлять заграничный паспорт. В обратном направлении граждане Украины могут воспользоваться обычным документом (паспортом гражданина страны или свидетельством о рождении). При проверке информация будет считываться специальными приборами. Таким образом чиновники сократят время пребывания на пограничном контроле.
Ранее Piter.tv писал о том, что премьер-министр Украины допускает возможность "газовой войны" с Россией.
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