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Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией

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Украинцы не смогут отправиться в РФ по внутреннему паспорту.

Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией. В кабинете министров установили новые требования для граждан страны. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук через официальный аккаунт в Telegram.

С 1 марта 2020 года они не смогут въезжать в Россию по внутреннему паспорту

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Для прохождения таможенного контроля следует предъявлять заграничный паспорт. В обратном направлении граждане Украины могут воспользоваться обычным документом (паспортом гражданина страны или свидетельством о рождении). При проверке информация будет считываться специальными приборами. Таким образом чиновники сократят время пребывания на пограничном контроле.

Ранее Piter.tv писал о том, что премьер-министр Украины допускает возможность "газовой войны" с Россией.

Теги: граница, паспорт, правила въезда, таможня
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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